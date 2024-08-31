新盤概況：維港滙I貨尾轉租 最平1.68萬

利嘉閣營業董事姚偉基透露，首批招租單位涉及約6伙，每月租金叫價約1.68萬至1.95萬元，呎租約60元起。租金包括管理費、差餉及地租，但不包括水電費。其中3B座18樓H室，實用面積277方呎，開放式間隔，月租叫價約1.7萬元，呎租約61元。據悉，項目近月租賃交投暢旺，租盤短缺。資料顯示，維港滙3期項目共提供1,437伙，至今尚餘不足200伙待售。