新盤概況：維港滙I貨尾轉租 最平1.68萬
樓價未止跌，租金表現反而穩步上揚。發展商不欲減價平賣新盤，紛紛將貨尾「轉售為租」。最新有信和置業(00083)、會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，推出小量餘貨單位招租作試水溫，以開放式及一房單位為主，月租約1.68萬元起。
利嘉閣營業董事姚偉基透露，首批招租單位涉及約6伙，每月租金叫價約1.68萬至1.95萬元，呎租約60元起。租金包括管理費、差餉及地租，但不包括水電費。其中3B座18樓H室，實用面積277方呎，開放式間隔，月租叫價約1.7萬元，呎租約61元。據悉，項目近月租賃交投暢旺，租盤短缺。資料顯示，維港滙3期項目共提供1,437伙，至今尚餘不足200伙待售。
Larchwood減價最多12%
市區單幢盤繼續減貨求售。宏安地產(01243)的旺角Larchwood新修訂價單，調整27個單位的定價，個別開放式戶定價削減約12%，並安排下周二發售當中16伙，包括入場戶15樓C室，實用面積203方呎，定價由599.9萬元減至526.1萬元，最高折扣率與上月調整的價單看齊，有28%折扣，折實價約378.8萬元，折實呎價約18,660元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：