商廈市況：港島甲廈租金首7月累挫2.6% 每呎$62.8

本港經濟持續低迷，寫字樓市場表現疲弱，甲級寫字樓租金持續下跌，港島區甲廈租金今年初至7月已累挫約2.6%，空置率再創新高；其中，中環整體租金期間下跌約4.1%。

空置率升至13.5%創新高 萊坊最新發表的《香港每月物業市場報告》指出，上月港島區甲級寫字樓平均呎租金下跌至約62.8元，區內中環上月呎租跌至約91.6元，按月低約1.5%，平均成交呎價約30,591元。金鐘及北角甲廈租金跌幅顯著，兩區今年截至7月租金分別累挫約6%及9.3%，呎租約59.4元與32.3元。

由於商廈租賃需求疲弱，空置率按月上升約0.1個百分點至約13.5%，再創新高。儘管外資律師行縮減規模及金融業表現不佳，但對新建甲廈的需求都有所增加，主要由於租戶對高質素寫字樓的追求持續和受低租金所吸引，尤其是面積約3,000至6,000方呎單位。

7月九龍區甲廈新租賃成交宗數按月增逾20%，平均成交呎租亦由約22.8元，上升至約23.1元，多個區域中，九龍東仍然是租戶的主要焦點。

市場上多個大型項目獲洽購或推出放售。市傳華潤隆地洽購資深投資者黎永滔等持有的旺角MPM商場一半業權，料涉額約10億元。南區海洋公園萬豪酒店市傳叫價約50億元低調放盤，項目提供逾470個房間。