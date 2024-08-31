康怡交投月升八成

部分藍籌屋苑8月交投表現

二手樓價下跌，帶動交投量低位回升，中原表示，8月10大屋苑共錄約136宗買賣，較7月全月上升約3%，同期60%項目交投向上，鰂魚涌康怡花園升幅最大，約80%。

該行趙鴻運稱，市場充斥利好消息，加上不少業主願擴大議價空間，同區太古城二手成交加快，8月錄約23宗買賣，按月增約27.8%，平均實用呎價約14,020元，按月跌約1.1%。另外，荔枝角美孚新邨本月錄約23宗成交，按月漲約43.8%，兩屋苑同為藍籌盤中成交宗數最多。

上車盤表現較為遜色。中原伍耀祖指，買家入市態度審慎，天水圍嘉湖山莊8月錄約17宗成交，創逾一年的單月新低，按月減少約39.3%，平均實用呎價約8,040元，按月回升約0.5%。

麗港城成交縮22% 樓價方面，8月內的10個屋苑平均實用呎價，有約八成較上月底回落，其中，茶果嶺麗港城平均實用呎價約10,800元，跌幅約6.9%最大，該屋苑暫錄約7宗買賣，按月跌約22.2%。市場消息稱，成交單位包括20座高層套三房戶，以845萬元售，呎價約11,297元。