樓價跌幅超去年

8個月挫逾6.1% MARINI揸5年見紅 撤辣不似預期，二手樓價跌勢加劇，代理行一份反映主要二手屋苑價格走勢的樓價指數，已連跌4周共挫約2.08%，今年累跌約6.14%，暫已超過去年全年數字。供應重災的將軍澳日出康城再錄損手，半新盤MARINI兩房戶以663萬元成交，一手買入約5年蝕讓離場。

中原城市領先指數最新報138.17點，按周跌約0.32%，續創近8年新低，重返2016年9月底水平，今年累積跌幅較2023年全年為高。去年截至12月31日，該指數報147.21點，比較截至2022年12月25日最後一周的指數156.77點，去年全年跌約6.1%。

本周大型單位樓價跌勢較明顯，指數按周跌約0.87%，大型屋苑及中小型單位同挫約0.14%及約0.2%。分區方面，4區樓價指數兩跌兩升，港島最新報134.17點，按周跌約1.79%，連跌4周，指數創2016年5月底後逾8年新低，新界東按周跌約0.82%。

新盤市場供應持續增加，尤其是入伙盤較多地區，都成為蝕賣重災區。中原許劍峰表示，上述MARINI的3A座中層F室，實用面積約467方呎，以呎價約14,197元售出。原業主於2019年9月以約692萬元購入，帳面貶值約29萬元，蝕幅約4.2%。

MONACO高層傳蝕15% 啟德二手市情況相若。市場消息透露，MONACO第2B座一個高層單位，實用面積約445方呎，市傳以920萬元成交，呎價約20,674元。原業主2021年一手購入單位，帳面跌價近160萬元，貶值約15%。

西貢逸瓏園一手單位持貨9年都要損手。世紀21奇豐廖振雄稱，屋苑5座高層B室，實用面積約992方呎，以1,280萬元成交，呎價約12,903元。原業主於2015年12月以1,394萬元購入，帳面虧蝕114萬元。

名門銀主貨19年貶值沽 此外，港島區傳統豪宅屋苑都跟隨跌浪，損手幅度更為明顯。消息稱，南區貝沙灣4期5座一個中層單位，實用面積約1,800方呎，市傳以約5,070萬元易手，呎價逾2.8萬元。原業主於2021年購入，約3年帳面跌價約2,230萬元或約30.5%。

資料顯示，大坑名門2座中層A室，實用面積約1,387方呎，以3,100萬元登記售出，呎價約22,350元，原業主於2005年購入，約19年貶值約26萬元。據了解，上址由銀主放售，曾叫價3,600萬元，其後減至3,300萬元。

二手樓價指數走勢