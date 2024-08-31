歐元區通脹3年低 英8月樓價漲2.4%

歐元區通脹跌至約3年低位。歐盟統計局公布，歐元區消費者物價調和指數（HICP）在8月的初值為升2.2%，較前值7月的升2.6%放緩，符合市場預期；按月則升0.2%，前值為無升跌。HICP是歐洲央行較多採用的通脹指標，如今跌至接近2%的水平，如無意外按目前通脹走勢，有利歐洲央行減息。

剔除食品和能源等項目的核心HICP，在8月按月和按年分別漲0.3%和2.8%，兩者俱符合預期。歐元區7月失業率微降0.1個百分點至6.4%。數據未有為歐元匯價帶來提振，歐元兌美元昨日大致持平於1.1082水平。

英國方面，樓價顯著上升。當地按揭公司Nationwide公布的樓價指數顯示，8月樓價按年升2.4%，較7月時的升2.1%擴大，也是2022年以來最大升幅；按月則微跌0.2%，前值為升0.3%。該公司的首席經濟師Robert Gardner稱，儘管樓價仍較歷史高位低3%，但在利率高企、樓價升幅高於收入的環境下，目前樓市表現顯出韌性。

蜆殼石油開採部傳裁員 商品方面，紐約期油昨日在美國公布通脹數據後曾跌至每桶73.81美元。此前，消息指利比亞一半以上的石油停產，多個港口停止出口，涉及相當於每日減少70萬桶原油；伊拉克亦被指減產，由7月的每日425萬桶減至下個月的385萬至390萬桶。

此外，石油公司蜆殼（Shell）據報計劃裁減部分石油開採業務部門的20%人手，料涉及全球數百名僱員，特別是在美國休斯敦及荷蘭海牙分部，以及英國辦事處的僱員。據悉這是行政總裁薩萬（Wael Sawan）節流計劃一部分。

國際金價昨日表現反覆，現貨金價昨日曾升至每安士2,526.8美元，之後回吐，在2,510美元水平上落。