日本失業率升至2.7% 超預期

日本統計局公布，日本失業率從6月的2.5%上升至7月的2.7%，高於市場預測中位數的2.5%。日圓兌每美元昨日曾報144.98；每百日圓兌5.379港元。

7月日本失業人口188萬人，較去年同期增加5萬人，失業人數連續4個月錄得增長；就業人數為6,795萬人，較去年7月增加23萬人，連續24個月上升；勞動力就業參與率報63.5%，6月份為63.7%。同月，求才求職比例由6月的1.23升至1.24，亦高於預期；新工作與新求職人數比例為2.22，6月份的數據為2.26。

另外，7月日本零售銷售按年升2.6%，預估為升2.8%，前值為升3.8%；按月升0.2%，預估升0.4%，前值為升0.6%；工業生產按月升2.8%，低於市場預期。

東京CPI漲幅擴 大米價飆 日本8月份東京都23區生鮮食品除外的核心消費者物價指數（CPI）為107.9，較去年同期升2.4%，漲幅較7月的2.2%擴大，亦高過市場預期。其中，大米價格急升26.3%，創下廿年來的最大增幅；由於政府補貼暫時結束，電費上漲24.2%，城市燃氣費上漲16.9%，惟8至10月的用量將恢復發放政府補貼。

企業消息方面，有進軍日本市場多年的中資科企，在未能於當地推出暢銷作品，且有見內地市場回暖，擬縮減日本的業務規模。