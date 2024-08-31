青啤半年賺36億 大摩削目標價

青啤強調，其重點城市基地市場會堅持以增長為先導，以結構為支撐，以創新為驅動，積極探索新營銷模式，加強產銷協同，持續引領公司高質量發展。

投行摩根士丹利最新下調青啤目標價，由64港元降至55港元，以反映其短期獲利預測降低的情況。此外，該行又削青啤今年至2026年每股盈利預測2至8%，以反映夏季高峰需求較弱及不利天氣的影響。該股昨日收報45.2港元，升3.08%。

生力啤提及，「生力廣東」的內地銷量上半年雖然微增3%，但礙於出口客戶對採購的偏好轉移至中國以外的啤酒廠，相關出口量於上半年減少12%；出口利潤亦因匯率變動而下跌，繼而拖累經營盈利按年下跌六成。

上半年，生力啤在內地及香港的收入一跌一升，前者按年跌22.07%至1.42億港元，後者則微升1.19%至2.35億港元。至於生力啤期內的本地啤酒銷量按年減少6%，惟總銷量受惠香港業務的出口上升而增加4%。該股昨日收報0.9港元，升1.12%。