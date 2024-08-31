Lululemon上季多賺15% 降全年業績預測

以瑜伽服裝為主要產品的運動品牌Lululemon公布，截至今年7月28日止一季收入為23.71億美元，按年增長7.32%；純利按年增長15.02%至3.92億美元。儘管該公司因為美國消費環境轉差、行業競爭等因素而下調全年收入及盈利預測，但內地市場的增長帶來一些亮點，帶動該公司股價於周五早段曾升4.24%。

內地同店銷售揚 北美倒退 回顧上季業績，Lululemon的同店銷售按年增長只得2%，其中北美地區更倒退3%。相反，在內地的同店銷售增長21%，以固定匯率計的話增幅更達到22%。整體而言，內地業務上季銷售收入以固定匯率計按年大增37%；其他國際地區（即內地及北美以外）收入以固定匯率計，按年增長27%。

對於內地業務的強勁增長，行政總裁Calvin McDonald表示，這主要是因為持續透過商店及多個電商平台獲取新客戶，同時還透過獨特的定位吸引客戶。他又提到，上季的成功某程度上是得益於在中國舉行的「夏日樂挑戰」活動，今年該活動擴展至40個城市，有逾一萬名客人報名參加。

展望未來，公司打算在內地開展更多活動，並從秋季起把活動策略拓展至南韓、德國、英國等其他市場。McDonald又稱，國際市場增長依然強勁，拓展北美以外的市場仍然是最大的機遇之一。他重申，預計到2026年底時，國際市場（北美以外地區）的收入將會是2021年同期水平的4倍。

不過，受累於美國市場放緩，該公司把全年的收入預測下調至介乎103.75億至104.75億美元，低於先前的107億至108億美元；每股盈利預測亦下調至介乎13.95至14.15美元之間。

網上銷售帶動 GAP純利多76% 另邊廂，快時尚品牌公司GAP亦公布截至8月5日止一季業績，期內收入按年升4.84%至37.2億美元；純利按年增長76.06%至2.06億美元。業務增長的主要動力，是來自網上銷售，該部分的銷售收入按年增長7%，而且佔整體收入約33%。

該公司亦上調全年業績指引，包括預測毛利率按年增加兩個百分點，此前預測僅為增加1.5個百分點；料經營溢利按年增長50%以上，高於先前預測的40%以上。至於收入、資本開支的預測則維持不變。GAP股價早段曾跌1.64%。