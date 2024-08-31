名創優品擬20億回購

上季名創優品收入達40.35億元，按年上升24.07%。其中，內地收入按年升18.13%至25.25億元，主力是來自「MINISO」品牌，相關收入為23.08億元，按年升18.26%；至於「TOP TOY」品牌的收入上升24.27%至2.14億元；另海外市場收入有15.1億元，增幅為35.46%。

無印母企內地銷售跌 整體而言，該企上季毛利率按年升4.1個百分點至43.9%。於上半年，內地「MINISO」較去年底淨增189家至4,115家，其中第三方門店佔186家，同店銷售恢復率是去年的98.3%。

要留意的是，集團於二線城市乃至三線或以下城市的擴張速度，較一線城市更快，兩者的淨增長數目分別為88家及82家，對比一線城市的19家高出一截。海外的名創優品門店數量，截至6月底止為2,753家，上半年淨開266家，為紀錄新高。

至於「MINISO」日資同業「無印良品」的母公司良品計劃，於內地發展進程則繼續「水土不服」。截至5月底止季度，內地無印同店銷售按年倒退6.3%，擴大開店就算令收入勉強按年企穩，其費用也令經營溢利下挫，反觀日本無印客量和人均消費齊升下，同店銷售按年升9.2%。良品計劃表示，內地還有開店空間，扭轉頹勢的方針是再擴大客戶基礎，辦法包括加緊推出本地開發的產品。

6月底，集團共開設33間自營門店，按年僅多6家，其中一家是今年3月底開設於廣東道的香港旗艦店，上半年港澳生意額按年飆3.75倍至2.87億元。

名創優品季度業績摘要