名創優品擬20億回購
次季利潤5.8億 收入及毛利率新高
中資連鎖生活用品店「MINISO」營運商名創優品(09896)第二季業績好壞參半，截至6月底止季度純利為5.87億元（人民幣‧下同），按年及按季增速分別放緩至8.95%及不足1%，惟收入及毛利率再創新高。該企宣布派發中期息每股0.0686美元，並擬未來一年在公開市場回購最多20億港元普通股或美國存託股份，其股價昨日績前升4.77%，其美股早段高位相當於續升逾3%。
上季名創優品收入達40.35億元，按年上升24.07%。其中，內地收入按年升18.13%至25.25億元，主力是來自「MINISO」品牌，相關收入為23.08億元，按年升18.26%；至於「TOP TOY」品牌的收入上升24.27%至2.14億元；另海外市場收入有15.1億元，增幅為35.46%。
無印母企內地銷售跌
整體而言，該企上季毛利率按年升4.1個百分點至43.9%。於上半年，內地「MINISO」較去年底淨增189家至4,115家，其中第三方門店佔186家，同店銷售恢復率是去年的98.3%。
要留意的是，集團於二線城市乃至三線或以下城市的擴張速度，較一線城市更快，兩者的淨增長數目分別為88家及82家，對比一線城市的19家高出一截。海外的名創優品門店數量，截至6月底止為2,753家，上半年淨開266家，為紀錄新高。
至於「MINISO」日資同業「無印良品」的母公司良品計劃，於內地發展進程則繼續「水土不服」。截至5月底止季度，內地無印同店銷售按年倒退6.3%，擴大開店就算令收入勉強按年企穩，其費用也令經營溢利下挫，反觀日本無印客量和人均消費齊升下，同店銷售按年升9.2%。良品計劃表示，內地還有開店空間，扭轉頹勢的方針是再擴大客戶基礎，辦法包括加緊推出本地開發的產品。
老鋪黃金盈利飆近兩倍
內地消費令人憂慮，但6月才上市的老鋪黃金(06181)今年上半年收入按年飆1.48倍至35.2億元，純利按年飆1.98倍至5.87億元，不派息，整體毛利率高達41.33%。
金價破頂反而會影響民眾買金意欲，周大福(01929)上季內地黃金首飾及產品的同店銷售按年跌27.9%，但老鋪黃金上半年同店銷售按年飆1.04倍，內地生意額按年飆1.38倍至32.32億元，理由之一是「消費者更偏愛更具顯著經典文化內涵和產品價值的高品質古法黃金產品」。
6月底，集團共開設33間自營門店，按年僅多6家，其中一家是今年3月底開設於廣東道的香港旗艦店，上半年港澳生意額按年飆3.75倍至2.87億元。
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