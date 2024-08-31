東航半年蝕27億 國航收入增33%
內地3大航空公司分別公布上半年表現。東方航空(00670)於截至今年6月底止的上半年，收入增長29.66%至641.99億元（人民幣‧下同）；虧損大幅收窄55.76%至27.68億元，不派中期息。
期內其運輸總周轉量和旅客運輸量人次分別升54.31%和30.41%，達到2019年同期的110.6%和105.83%。不過，由於內地競爭加劇、國際運力尚未恢復、高鐵競爭等因素，令航企經營壓力依然巨大。
中國國航(00753)上半年營業收入795.2億元，按年增加33.39%；虧損收窄19.37%至27.78億元，每股虧損17.67分；不派中期息。
上半年，國航最大收入貢獻為客運收入，按年升31.85%至731.37億元。惟經營費用亦增29.84%至838.53億元。其中，航空油料成本271.32億元，增加40.24%，主要是用油量上升以及航油價格上漲；佔比由29.96%升至32.36%。
南航虧損收窄63%
南方航空(01055)同期經營收入847.9億元，按年升18.04%；虧損大幅收窄63.36%至10.54億元；每股虧損0.06元；不派息。期內，運輸收入為804.94億元，按年增加18.13%，主要是由於客運收入增加；載客人數上升，使客運收入升17.73%至717.64億元；貨運及郵運收入為87.3億元，按年增加21.59%。管理層表示，面對各方面挑戰，集團將準確把握形勢變化，以高質量發展作為首要任務，堅決守牢安全底線，鞏固提升經營水平。
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