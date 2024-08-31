中信首6月淨利潤321億

期內，收入按年升13.07%至3,776.47億元。對外收入以業務劃分，先進材料業務成為最大收入來源，按年增加27.72%至1,668.1億元；而綜合金融服務跌至公司第二大，按年增1.07%至1,397.63億元；先進智造業務按年上升5.45%至254.61億元；新消費業務跌2.61%至242.21億元；新型城鎮化升32.86%至213.61億元。