中信首6月淨利潤321億
中信股份(00267)今年上半年淨利潤按年增0.06%至321.13億元（人民幣‧下同），每股盈利1.1元，建議每股派中期股息0.19元。集團董事長奚國華表示，上半年公告實施董事及中高級管理人員自願自費購股方案，目前已有近200人買入中信股份股票，合計金額超過8,000萬港元。
期內，收入按年升13.07%至3,776.47億元。對外收入以業務劃分，先進材料業務成為最大收入來源，按年增加27.72%至1,668.1億元；而綜合金融服務跌至公司第二大，按年增1.07%至1,397.63億元；先進智造業務按年上升5.45%至254.61億元；新消費業務跌2.61%至242.21億元；新型城鎮化升32.86%至213.61億元。
招商局港口賺44億增派息
另外，碼頭營運商招商局港口(00144)今年上半年盈利44.52億港元，按年增長32.85%，每股基本盈利106.05港仙，派中期息每股25港仙，按年增派13.63%。
招商局港口上半年完成集裝箱吞吐量7,177萬個標準箱，按年升7.9%，散雜貨吞吐量按年增加1.7%至2.74億噸；收入按年微跌0.17%至57.95億港元，若撇除出售寧波項目股權影響，收入按年升9.5%。財務總監涂曉平表示，上半年資本開支為5億港元，下半年則為15億港元，主要用於設備提升，手頭現金充裕，故現時沒有融資需要。
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