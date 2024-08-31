港首7月貸款與墊款總額跌2.9％

香港金融管理局公布，7月貸款與墊款總額按年下跌5.01%至9.89萬億元；按月回落1%。包括貿易融資在內，在香港使用的貸款按月下跌1.4%，境外使用的貸款上升0.3%。今年首7個月，本港貸款與墊款總額下跌2.9%。

新批按揭貸款月增1.5% 上月住宅按揭新申請貸款個案較6月增加0.7%至6,740宗；新批出的按揭貸款額按月增加1.5%至248億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加0.7%至86億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少1%至137億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，增加21.5%至25億元。

7月份新取用按揭貸款額較6月份減少32.3%至164億元。

以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的90.4%下降至7月份的89.8%；以最優惠利率（P）定價之比例，則按月升0.3個百分點至4.6%。

7月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%至18,680億元；按揭貸款拖欠比率維持於0.1%，經重組貸款比率維持於接近0%。

港元外幣存款升 人幣降 存款方面，上月認可機構存款總額上升0.6%，其中港元及外幣存款分別上升0.2%和0.9%；首7個月存款總額及港元存款分別上升3.8%及1.3%。香港人民幣存款下跌0.4%，於7月底為10,575億元（人民幣‧下同）。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為12,815億元，6月為12,608億元。

當局提醒，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。