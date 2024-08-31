大新銀行信貸減值虧損飆2.4倍
地產市道不景影響銀行業表現。大新銀行集團(02356)今年上半年純利13.96億元，派中期息27仙，惟期內之信貸減值虧損按年飆升2.46倍至5.44億元。董事總經理兼行政總裁王祖興稱，香港物業市場有不明朗因素，不排除未來相關減值準備會有壓力，該行會繼續採用審慎的風險管理策略，嚴格監控信貸風險。
大新指，信貸成本較去年同期上升，但較去年下半年有所改善，主要由於與前6個月相比，內地房地產風險敞口所作的額外撥備減少，卻就香港房地產風險敞口及無抵押貸款的撥備有所增加。
淨利息收入增11%
受惠於上半年較高的資產收益率，但資金成本及減值支出增加，對整體表現造成部分影響；旗下重慶銀行(01963)的正面盈利貢獻4.3億元，於重慶銀行的投資減值亦大幅下降。
上半年純利按年升25.55%，淨利息收入增11.88%至25.38億元；淨服務費及佣金收入6.03億元，按年升59.76%。美國減息在即，王祖興認為，若利率下行將對銀行淨息差構成壓力，但集團會繼續通過調整存款及賺息資產的組合，維持穩定淨息差，又指減息有助減低利息支出。
該行稱，個人銀行業務表現強勁，減值前後的營運溢利均按年上升78%，主要由於財富管理業務貢獻增加，特別是去年7月與永明金融開展銀行保險夥伴所帶來的費用收入。
中小企業務方面，王稱，中小企向來為大新的重要客群，不會改變經營策略，會持續為其提供所需的產品和服務；更強調不會因宏觀經濟變化而主動要求貸款人提早還款（Call Loan）。他預期，下半年貸款市場需求仍然疲弱，但不排除減息一定程度上利好市場需求。
母公司多賺兩成
另外，母公司大新金融集團(00440)公布今年上半年純利11.12億元，按年增20.66%，派中期息每股92仙。
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