大新銀行信貸減值虧損飆2.4倍

大新指，信貸成本較去年同期上升，但較去年下半年有所改善，主要由於與前6個月相比，內地房地產風險敞口所作的額外撥備減少，卻就香港房地產風險敞口及無抵押貸款的撥備有所增加。

上半年純利按年升25.55%，淨利息收入增11.88%至25.38億元；淨服務費及佣金收入6.03億元，按年升59.76%。美國減息在即，王祖興認為，若利率下行將對銀行淨息差構成壓力，但集團會繼續通過調整存款及賺息資產的組合，維持穩定淨息差，又指減息有助減低利息支出。

該行稱，個人銀行業務表現強勁，減值前後的營運溢利均按年上升78%，主要由於財富管理業務貢獻增加，特別是去年7月與永明金融開展銀行保險夥伴所帶來的費用收入。

中小企業務方面，王稱，中小企向來為大新的重要客群，不會改變經營策略，會持續為其提供所需的產品和服務；更強調不會因宏觀經濟變化而主動要求貸款人提早還款（Call Loan）。他預期，下半年貸款市場需求仍然疲弱，但不排除減息一定程度上利好市場需求。