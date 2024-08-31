港股8月升3.7% 萬八得復失

美的傳下周預路演 籌234億3年最大IPO 港股連升兩日，恒生指數昨日曾飆416點，但萬八關得而復失，全日成交額按日勁增60.43%至1,735.37億元，為5月底以來最多。8月埋單計，全月升644點或3.71%，扭轉連跌兩個月頹勢。市況改善，大型新股亦出場，市傳大打智能概念的中國家電龍頭企業——美的集團最快下周預路演，集資不超過30億美元（約234億港元），有望成為近3年來本港最大宗新股。

恒指昨日高開8點，其後愈升愈有，高見18,202點，尾市升勢回順，全日收升202點或1.14%，報17,989點；國企指數升84點或1.34%，報6,331點；科技指數升99點或2.87%，報3,560點。南下「北水」轉淨買入13.67億元，全月淨流入418.75億元，按月少12.66%，流入規模連續第二個月縮減。

市況進一步回穩，為新股上市帶來機會。從事智能家居、工業技術、樓宇科技，以及機械人與自動化4大業務的美的集團，其在港上市計劃，繼7月獲中國證監會「開綠燈」，昨日亦通過香港聯交所上市聆訊，有傳其目標在9月完成掛牌。據其上市備案通知書，計劃在港發行不超過6.5億股股份。按其昨日在深圳證券交易所的收市價計，市值達4,522.97億元人民幣。

美的早前公布截至今年6月底止半年，該公司盈利208.04億元人民幣，按年增長14.11%；收入按年升10.3%至2,172.74億元人民幣；毛利率27.1%，按年增加1.9個百分點。2023年全年集團盈利按年增長14.1%至337.21億元人民幣；收入3,737.09億元人民幣，按年升8.09%。

另外，新世界的母企周大福企業宣布，成立行政總裁辦公室，委任周大福企業北亞洲主管鄭志亮，美洲、歐洲及澳洲主管曾安業，以及企業營運主管何智恒3人為聯席行政總裁。

首7月25家文創企來港落戶 香港積極吸引企業，投資推廣署今年首7個月協助25家文化及創意企業，來港落戶及擴展業務，數量接近去年全年，總投資額及創造的就業職位超過去年全年，企業主要來自美國、內地、新加坡及法國。該署創意產業總裁方婉兒表示，目前有100間創意產業公司正洽商來港落戶，主要考慮因素包括營商環境、潛在客戶等，認為本港在創意產業發展的基本因素強，低稅率對企業而言是吸引的條件。

恒指年內走勢