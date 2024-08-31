荷蘭傳禁ASML維護中企設備

以美國為首的西方陣營繼續堵截中國的半導體產業，外媒引述消息指，荷蘭政府打算限制光刻機供應商ASML在內地提供的維護服務。這意味着部分由中國客戶買入的半導體設備最快在明年就無法使用。不過，此舉在壓制中國晶片產業發展的同時，恐怕亦會影響ASML在華的銷售表現。

報道稱，荷蘭政府承受着美國的壓力下，政府官員不太可能續簽ASML在內地提供維修和備件服務所需的某些許可證。ASML作為全球最大的光刻機供應商，其設備乃是生產先進晶片不可或缺的一環。在美國的制裁令之下，ASML已經無法向中國出口極紫外光（EUV）光刻機設備，而現有的深紫外光（DUV）設備仍要靠ASML提供維修及保養。

英特爾或拆骨解困 不過，由於中國客戶近年一直向ASML買入大量設備，因此亦是該公司極為重要的市場，佔整體收入近一半。假如消息屬實，恐怕會打擊ASML的中國業務。

在積極打壓中國晶片產業之際，美國政府大力扶持的半導體老店英特爾（Intel）卻深陷於經營困境。消息指，英特爾正與投資銀行合作，探討各種業務重組甚至「拆骨」的方案，例如分拆產品設計及製造業務，以及討論哪些工廠項目可能會被取消。

據報英特爾的長期合作銀行─摩根士丹利及高盛，一直就各種可能提供建議，其中可能包括潛在併購，預計9月舉行的董事會上將會有各種選項提出。由於目前這些討論仍處早期階段，意味着英特爾近期也未必會有重大舉措。