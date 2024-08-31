美上月核心PCE通脹低過預期

美國聯儲局最重視的通脹指標─個人消費開支（PCE）物價指數，7月按年升2.5%，符合預期，漲幅與6月份相若；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.6%，略低於預期。整體而言，通脹數據未有影響市場對貨幣政策的預期，市場繼續押注9月有較大機率減息0.25厘。

道指高開 美匯債息揚 數據亦顯示，7月美國居民個人收入按月增長0.3%；消費開支按月增長0.5%，似乎未見經濟有明顯惡化的信號。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員預計9月減息0.25厘的機率為69.5%，減息半厘的機率則為30.5%。美國10年期國債孳息率曾見3.89厘，微升0.025厘；美匯指數升0.3%，報101.65。

美股3大指數周五早段靠穩，道指曾升163點，報41,498點；標指升40點，報5,632點；納指升197點，報17,714點。

戴爾經調整純利增6% 企業消息方面，戴爾（Dell Technologies）上個財政季度收入按年增長9.12%至250.26億美元；列帳純利按年增長84.83%至8.41億美元；經調整純利按年增長6.85%至13.71億美元。營運總監Jeff Clarke表示，上季人工智能（AI）帶來的增長動力有所加速，又指每個季度都有更多企業客戶購買AI解決方案。

戴爾上季度伺服器及網絡業務收入按年增長79.5%至76.72億美元。該公司管理層又透露，AI伺服器的收入佔比達到31億美元，較前一個季度的17億美元顯著提升。該公司同時上調全年收入預測，最新料介乎955億至985億美元，高於先前估算的935億至975億美元，其股價於周五早段曾升1.16%。

另外，開發ChatGPT、引發AI大熱潮的OpenAI據悉正籌備新一輪融資。根據最新消息，蘋果公司（Apple Inc.）及英偉達（Nvidia）都有意參與這輪投資，而這兩家公司本身就有和OpenAI合作。Apple股價早段曾跌0.71%，英偉達升0.13%。