人幣月漲2%創逾一年高 A股反彈

人民幣在岸及離岸價在8月累漲近2%，連升兩個月。其中，離岸價周五曾高見7.071兌每美元，創去年6月2日之後高位，即使在岸價升勢據報受到中資銀行大量美元買盤而受阻，但亦曾升至7.0851的15個月新高。同時，滬深股市3大指數在8月最後一個交易日反彈，更獲內險巨頭開口力撐。

滬綜指及深成指昨雙雙由跌轉升，滬綜指收升0.68%，報2,842點，深成指及深圳創業板指數各漲2.38%及2.53%收市。惟累計全月，滬綜指及深成指仍挫3.28%及4.63%，連跌4個月，創業板指數亦轉跌6.38%。

在險資大戶口頭支持下，大市交投放量，全日交易額錄8,765.89億元（人民幣‧下同），按日飆升44.35%，屬8月來單日最多。昨日召開國務院常務會議提及，研究推動保險業高質量發展的若干意見。

每百港元見90.7人幣 人民幣方面，昨由官方開出的人民幣中間價報7.1124，按日轉升175點子，為逾兩個半月高位。人民幣即期匯率下午4時30分收報7.0881，亦升逾221點子，8月累升逾1.9%，而離岸價更逼近2%累計升幅，均為9個月來最大單月漲幅；每百港元一度兌約90.73元人民幣。

投行巴克萊根據外匯結算和交易數據估計，中國企業持有美元總量約5,000億美元。高盛則料，自2020年以來，中企的「過剩」外匯持有量增加約7,000億美元。如此大規模的美元持有量，即使部分兌換也會刺激匯市，且勢頭對人民幣有利。但巴克萊提醒，除非美國聯儲居大幅減息，否則認為中企將繼續持有美元。

值得留意是，有外媒指，由於西方國家威脅對與俄羅斯的交易實施二級制裁，中資銀行加強合規檢查，導致8月部分俄羅斯企業與內地貿易夥伴的付款交易延遲問題加劇，涉及數十億元的金額被擱置。