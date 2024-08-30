板塊分析：AI手機開闢投資新機遇

蘋果公司（Apple Inc.）將於9月10日舉行秋季發布會，屆時將會介紹最受矚目的新手機iPhone 16，有關型號具備人工智能（AI）功能，將結合最新AI智能服務Apple Intelligence。

有研究機構預測，今年全年AI手機出貨量將會翻倍增長，而AI手機全球出貨佔比升至一成，估計至2027年，整體AI手機的滲透率將大幅提升至超過四成，預料2023至2027年AI手機年均複合增長率高達六成，至2028年AI手機將成為市場主流。

三星Apple率先布局 市場對今年iPhone 16有所期待， 預期下半年出貨量將超過9,000萬部，而擁有高階AI功能手機也將成為重點。為搶佔市場，三星電子與Apple都分別率先推出Galaxy AI及Apple Intelligence功能，將帶領手機市場進入AI功能年代。

隨着AI大模型從以文字為中心的聊天機械人、媒體創建引擎發展，以及將能夠進行推理、使用計算機，行為模式發展至人類數碼工作者，這一切將驅使全球基礎設施大幅躍進。

美國企業的增長速度雖有所放慢，但中長線仍樂觀，其中AI手機將進入高增長期，不妨優先布局美國科技及通訊業相關板塊，以把握AI增長機遇。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊