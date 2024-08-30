工商買賣：九龍灣商廈全層連平台逾億沽 呎價僅$9000

本港經濟低迷，商廈價格跌至吸引水平，帶動買賣成交增加。九龍灣第一集團中心25樓全層連平台，以逾一億元易手，呎價僅約9,000元。

上述寫字樓單位面積約11,151方呎，平台面積約1,560方呎。該廈於早前錄得多宗散單位成交，面積由約1,791至2,770方呎，成交價約1,612萬至2,493萬元。

另一方面，由人稱「磁帶大王」的資深投資者陳秉志持有的中環中心兩層全層樓面，面積約23,901方呎與26,967方呎，市傳分別以逾6.93億元及逾7.28億元轉手，成交呎價約29,000元及27,000元，成交價合共逾14.2億元，買家為銀行。

華潤隆地傳90億洽K11 ART MALL 此外，新世界發展( 00017 )的尖沙咀河內道K11 ART MALL，市傳獲華潤隆地出價約90億元洽購，以項目面積近33.6萬方呎計算，平均呎價近27,000元。

利嘉閣（工商舖）地產工商部文啟軒表示，長沙灣東方國際大廈高層3個相連工業單位，建築面積共約4,495方呎，以約12.1萬元租予科技公司，呎租約27元。