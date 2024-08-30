豪宅市況：松苑賣五千七萬 3年半蝕17%

樓市沉寂，市場價值逾半億元的市區豪宅，連錄蝕讓買賣成交。其中，南區壽臣山松苑低層單位，原業主持貨約3年半帳面虧損約1,180萬元。

市場消息指，上述單位為項目低層A室，實用面積約1,917方呎，新近以約5,700萬元連車位易手，呎價約29,734元。單位2021年2月以約6,880萬元買入，現轉售貶值約17.2%。

此外，資料顯示，中半山御花園2座低層A室，實用面積約2,072方呎，以6,000萬元連車位登記售出，呎價約28,958元。原業主於2017年底以約6,800萬元入市，持貨不足7年帳面虧損約800萬元，跌幅約11.8%。

名鑄持15年輸6% 尖沙咀名鑄錄得本月第二宗一手貨蝕讓個案，原業主持貨近15年亦損手離場。消息指，該盤中層J室，實用面積約1,123方呎，近日以約2,680萬元售出，呎價約23,865元。單位2009年9月一手購入價約2,857.4萬元，至今貶值約177.4萬元或約6.2%。