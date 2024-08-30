內地客租樓：專才每月1.8萬租華蘭花園
內地租客撐起租賃市場，同類租樓個案繼續湧現，鰂魚涌華蘭花園兩房單位獲內地專才客以每月租金1.8萬元承租，呎租約44.9元。
利嘉閣丁培鴻稱，屋苑一個位於鳳凰樓層的E室，實用面積約401方呎，享山景及市景，原先每月叫租約18,500元，略為調減500元後租出。他指出，租盤渴市，該盤兩房租金於暑假期間已升至上述的高水平，目前全屋苑只餘下兩個放租盤，入場月租約1.7萬元。
利奧坊‧壹隅遙距承租
此外，樓齡新的市區項目備受內地學生歡迎，中原譚嘉良表示，上環CAINE HILL中低層C室，實用面積約197方呎，開放式間隔，獲該類租客以月租1.6萬元租用，呎租約81.2元。業主今年3月以約521萬元入市，租金回報率約3.7厘。
香港置業謝啟源稱，旺角利奧坊‧壹隅1座高層B室，實用面積約275方呎，一房間隔，放租僅一日，即獲內地學生透過「視訊睇樓」形式承租，成交月租約1.7萬元，呎租約61.8元。單位今年3月購入價約653.5萬元，租金回報率錄約3.1厘。
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