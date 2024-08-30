內地客租樓：專才每月1.8萬租華蘭花園

利嘉閣丁培鴻稱，屋苑一個位於鳳凰樓層的E室，實用面積約401方呎，享山景及市景，原先每月叫租約18,500元，略為調減500元後租出。他指出，租盤渴市，該盤兩房租金於暑假期間已升至上述的高水平，目前全屋苑只餘下兩個放租盤，入場月租約1.7萬元。