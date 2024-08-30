藍籌盤斷崖式冧價

美孚傳呎售$6757返14年前 康怡平過居屋 議息前夕藍籌屋苑已連環爆煲，業主「等唔切」減息，以斷崖式冧價出貨。九龍指標項目荔枝角美孚新邨原則三房單位，市傳僅以450萬元轉手，呎價約6,757元重返約14年前水平。鰂魚涌康怡花園「下康」兩房戶只賣550萬元，做價已低於同區居屋。

市場消息透露，上述美孚新邨5期蘭秀道14號低層，實用面積約666方呎，曾叫價600萬元放售，近日突劈價至480萬元，市傳再減30萬元售出。資料顯示，屋苑自2016年中後，未曾出現呎價低於7,000元買賣登記，而上述成交同座中層同室單位，於2010年曾以488.3萬元登記轉手，撇除樓層差異，與是次做價相若。

康怡花園「下康」單位位置鄰近港鐵站及百貨公司，做價比山上的「上康」單位向來較高。美聯蔡玉峰稱，上述「下康」的N座中層11室，實用面積約461方呎，叫價約555萬元，減價5萬元即獲上車客承接，呎價約11,931元。事實上，毗鄰居屋康山花園實用面積約484方呎兩房單位，日前於已補價自由市場成交價都達568萬元。

海翠花園兩年貶38% 10大二手屋苑再錄損手個案。利嘉閣郭煥然指，茶果嶺麗港城16座中層C室兩房戶，實用面積約517方呎，最初叫價605萬元，議價後以580萬元成交，呎價約11,219元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕115萬元。

藍籌屋苑先後失守，其他新界屋苑市況更為慘烈。祥益黃慶德表示，屯門海翠花園6座低層D室，實用面積約609方呎，新買家睇樓一次，即以396萬元購入，並一筆過付清樓價，呎價約6,502元，做價屬項目近年新低，原業主持貨僅約兩年，帳面蝕約247萬元，貶值約38.4%。

尚城劈至395萬易手 市場消息稱，元朗洪水橋尚城2座低層兩房戶，實用面積約522方呎，叫價達500萬元，劈價105萬元，僅以395萬元成交，屋苑做價跌回「3字頭」，呎價約7,567元。原業主2018年於二手市場購入上址，持貨約6年帳面蝕近100萬元，跌價約20%。

向以用家主導的居屋情況相若。中原伍耀祖指，天水圍天麗苑中層9室，實用面積約426方呎，一房設計，已補價自由市場叫價420萬元，放盤約3個月，累減40萬元，以380萬元沽出，呎價約8,920元，原業主於2018年12月以408萬元買入，持貨近6年帳面蝕28萬元，貶值近7%。