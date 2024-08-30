股壇MasterMind：市場驚青 港股難有突破

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，港股昨日倒升與期結因素有關，對後市走勢無太大改變，料恒指在17,200至17,800點波動。他形容目前市場情緒為「船頭驚鬼，船尾驚賊」，即使有好消息也不太願意炒作，例如內銀股近日受捧，但投資者都不願等到放榜便先行獲利，故港股暫難向上突破。

美團績後爆升，李指其業績確有驚喜，但難扭轉市場對科技股保守的看法，料美團難突破上方阻力位120元，現價追入不值博。另外，李指蒙牛早前着力發展中高端市場，但遇上內地經濟及消費逆風，面對很大挑戰。他認為今次股價反彈是與公司擬回購最高20億元股份有關，料股價可多炒作一兩天，上望13.6元。

英偉達宜待調整吸納 美股方面，英偉達放榜後，股價於延長交易時段捱沽，李指其業績及管理層對未來業務的指引雖勝市場預期，但未有驚喜，料股價難重上140美元。從美國科技股資金流來看，對沖基金資金近期從有關股份淨流出，轉炒公用股及零售股等。他認為英偉達在120美元水平不值博，宜待股價調整才買入。

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