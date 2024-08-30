零售業曳 恐續低迷

多企業績不濟 未宜入市抄底 隨着消費模式發生轉變，港人北上消費成風，內地客赴港由「爆買」變「深度遊」，細看已派發成績表的上市公司營業數字，也顯露出零售業界的苦況。宏觀而言，本港零售業總銷貨值連月下滑，香港零售管理協會相信，今年零售業困境難以改變，不排除跌勢延續至年底或明年初。另邊廂，最新多家零售商公布的經營數據也不堪入目，收入和盈利表現積弱似乎已成新常態，想入市抄底得三思。

難言何時見底回升 CEC國際於業績提到，港人北上及外出旅遊熱潮持續，減少留港消費的同時，亦傾向維持疫情期間的生活習慣模式，晚間人流以及消費額仍未能恢復至疫情前之水平，導致本年度零售業務的節日銷售額表現與過往相距甚遠。

對於前景，集團直言未能預測零售市場何時能見底回升，並預料現況將會很可能維持一段較長時間。由於市況不明朗，集團於去年度未有擴充分店網絡規模，未來也將凍結所有大型投資計劃及一切非必要的開支，詳細審視每一間分店的經營數據，以實際績效決定未來的續約或不續約安排，並與業主探討若干分店的租金調整可能性。

收入下滑 減門店 期內，收入跌4.91%至26.87億元，主要受到去年同期疫情下抗疫物資需求激增的高基數影響，加上疫情後，港人盛行外出旅遊及北上消費亦是下跌原因之一。於4月底，集團門市總數376間，當中香港有315間，按年淨減少3間。

莎莎指，雖然北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，但到訪港澳的旅客數量，非常取決於政策取向以及批准簽證的情況。

內地東南亞表現較佳 雖然今年7月1日起到訪港澳的旅客免稅額會由5,000元人民幣，提高至12,000元人民幣，將有利零售業發展，但有關的正面影響仍需時才能反映出來。集團在港澳的零售店舖數目與3月相同，於6月30日擁有82家。其他市場表現較香港佳，內地及東南亞第一財季營業額均告上揚，按年升幅分別為66.5%和8.4%。

積極拓展海外市場 集團港澳市場的第一財季同店銷售下跌36%，其中香港的同店銷售跌37%，澳門跌34%。按產品劃分，港澳市場黃金產品的同店銷售為跌35%，而定價首飾產品下滑38%，其中定價黃金產品跌6%，鑽石產品大減逾半。

但六福相信，隨着消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常。另鑑於海外市場於季內相對表現較好，零售值及零售收入按年均升約兩成，同店銷售則持平，因此集團將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於年內在海外將淨增長約15間店舖。

零售店舖數目方面，截至今年6月底止，旗下周大福珠寶的店舖總數7,429家，按季淨減少91家分店，全屬內地店舖；香港及澳門市場的店舖數目維持87家；其他市場的店舖維持58家。

大和狠削目標價 投行睇法方面，給予周大福全城最低目標價的大和認為，集團收入增長壓力加大，集團將難以在今年剩餘時間內維持利潤率，故將目標價大幅削半，並將評級由「買入」降至「跑輸大市」。

集團表示，現正詳細審視各店舖之績效，務求精簡店舖網絡架構，令到集團可集中資源改善業績以及提升營運效率。

香港零售銷售按年變幅 莎莎第一財季營業額按年下滑9.8%。 零售股股價低殘 六福預期，隨着消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常。 日本城母企全年收入跌近半成。