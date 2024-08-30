零售業曳 恐續低迷
多企業績不濟 未宜入市抄底
隨着消費模式發生轉變，港人北上消費成風，內地客赴港由「爆買」變「深度遊」，細看已派發成績表的上市公司營業數字，也顯露出零售業界的苦況。宏觀而言，本港零售業總銷貨值連月下滑，香港零售管理協會相信，今年零售業困境難以改變，不排除跌勢延續至年底或明年初。另邊廂，最新多家零售商公布的經營數據也不堪入目，收入和盈利表現積弱似乎已成新常態，想入市抄底得三思。
759與業主斟租金調整
消費景氣差，民生消費品零售商面臨巨大挑戰。主要經營「759阿信屋」的CEC國際(00759)公布，截至今年4月底止年度蝕2,981.2萬元，按年盈轉虧，每股虧損4.47仙，不派息。公司2023年度賺4,956.5萬元。
難言何時見底回升
CEC國際於業績提到，港人北上及外出旅遊熱潮持續，減少留港消費的同時，亦傾向維持疫情期間的生活習慣模式，晚間人流以及消費額仍未能恢復至疫情前之水平，導致本年度零售業務的節日銷售額表現與過往相距甚遠。
對於前景，集團直言未能預測零售市場何時能見底回升，並預料現況將會很可能維持一段較長時間。由於市況不明朗，集團於去年度未有擴充分店網絡規模，未來也將凍結所有大型投資計劃及一切非必要的開支，詳細審視每一間分店的經營數據，以實際績效決定未來的續約或不續約安排，並與業主探討若干分店的租金調整可能性。
日本城母企盈利倒退
家居連鎖店日本城的母企國際家居零售(01373)於截至4月底止，全年純利1.01億元，已恢復至新冠疫情前正常水平，但按年仍大幅倒退44.33%，末期息為每股0.056元。集團指，如果撇除上一年度政府「保就業」計劃的工資補貼收入3,193.7萬元的影響，集團純利依然按年跌32%。
收入下滑 減門店
期內，收入跌4.91%至26.87億元，主要受到去年同期疫情下抗疫物資需求激增的高基數影響，加上疫情後，港人盛行外出旅遊及北上消費亦是下跌原因之一。於4月底，集團門市總數376間，當中香港有315間，按年淨減少3間。
莎莎上季港澳銷售挫兩成
受宏觀市場表現疲弱、港澳地區出境旅遊持續導致銷售錄得雙位數跌幅，以及比較基數較高等影響，莎莎國際(00178)截至6月底止的第一財季，整體營業額錄得9.44億元，按年下跌9.8%。期內，集團在港澳核心市場的銷售下跌20.4%，至6.84億元，港澳的旅客銷售佔比為46.3%。
莎莎指，雖然北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，但到訪港澳的旅客數量，非常取決於政策取向以及批准簽證的情況。
內地東南亞表現較佳
雖然今年7月1日起到訪港澳的旅客免稅額會由5,000元人民幣，提高至12,000元人民幣，將有利零售業發展，但有關的正面影響仍需時才能反映出來。集團在港澳的零售店舖數目與3月相同，於6月30日擁有82家。其他市場表現較香港佳，內地及東南亞第一財季營業額均告上揚，按年升幅分別為66.5%和8.4%。
六福首財季港澳同店銷售跌
今年國際金價頻創新高，飾金短期銷情受到影響。六福集團(00590)於截至2024年6月底止第一財季，整體零售值按年下跌18%，整體零售收入（含自營店及電子商務業務）按年下跌23%，當中港澳市場的跌幅達31%。
積極拓展海外市場
集團港澳市場的第一財季同店銷售下跌36%，其中香港的同店銷售跌37%，澳門跌34%。按產品劃分，港澳市場黃金產品的同店銷售為跌35%，而定價首飾產品下滑38%，其中定價黃金產品跌6%，鑽石產品大減逾半。
但六福相信，隨着消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常。另鑑於海外市場於季內相對表現較好，零售值及零售收入按年均升約兩成，同店銷售則持平，因此集團將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於年內在海外將淨增長約15間店舖。
周大福遭投行看淡
截至今年6月底止的首財季，周大福(01929)零售值按年急跌20%，期內香港、澳門及其他市場的同店銷售按年急跌30.8%，內地同店銷售按年跌26.4%。集團季績遜預期，隨即遭多家投行下調目標價，全行最悲睇7元。
零售店舖數目方面，截至今年6月底止，旗下周大福珠寶的店舖總數7,429家，按季淨減少91家分店，全屬內地店舖；香港及澳門市場的店舖數目維持87家；其他市場的店舖維持58家。
大和狠削目標價
投行睇法方面，給予周大福全城最低目標價的大和認為，集團收入增長壓力加大，集團將難以在今年剩餘時間內維持利潤率，故將目標價大幅削半，並將評級由「買入」降至「跑輸大市」。
恒發半年虧損擴大
經營百貨業務的恒基發展(00097)上半年錄得之虧損，由去年同期的1,800萬元擴大至6,900萬元，不派息。扣除經營開支後，來自主要業務千色Citistore及Unicorn期內之綜合稅後虧損合共6,400萬元。集團提到，虧損主要是由於出境旅遊，以及跨境消費及購物熱潮導致集團零售額下降所致。
集團表示，現正詳細審視各店舖之績效，務求精簡店舖網絡架構，令到集團可集中資源改善業績以及提升營運效率。
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