中遠海運港口首6月少賺7%

期內收入按年升3.03%至7.09億美元；吞吐量達6,985.85萬標準箱（TEU），按年升8.2%，其中控股碼頭吞吐量按年增8%至1,591.42萬標準箱。

拓全球網絡 調整資本開支

他坦言，紅海危機持續發酵，對物流業帶來一定影響，旗下希臘碼頭上半年吞吐量及收入下跌，但公司全球化布局能有效應對有關風險，部分吞吐量轉移至旗下西班牙碼頭。公司現正穩步推進秘魯錢凱港建設，有望下半年投產；未來會完善供應鏈解決方案，並持續拓展全球網絡。