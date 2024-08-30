中遠海運港口首6月少賺7%
碼頭營運商中遠海運港口(01199)上半年盈利1.39億美元，按年減少7.37%，每股基本盈利3.9美仙；派第一次中期股息每股12.2港仙，按年減少10.29%，可以股代息，派息比率維持40%。主席兼董事總經理朱濤表示，美國總統選舉、利率周期變化、地緣政治局勢等不明朗因素影響下，部分訂單提早出貨，加上製造業回暖，利好貿易及物流業，料全年碼頭吞吐量超過4%。
期內收入按年升3.03%至7.09億美元；吞吐量達6,985.85萬標準箱（TEU），按年升8.2%，其中控股碼頭吞吐量按年增8%至1,591.42萬標準箱。
拓全球網絡 調整資本開支
他坦言，紅海危機持續發酵，對物流業帶來一定影響，旗下希臘碼頭上半年吞吐量及收入下跌，但公司全球化布局能有效應對有關風險，部分吞吐量轉移至旗下西班牙碼頭。公司現正穩步推進秘魯錢凱港建設，有望下半年投產；未來會完善供應鏈解決方案，並持續拓展全球網絡。
至於今年的資本開支，總會計師趙豐年指上限已調整為8.9億美元，而上半年資本開支為3.27億美元。
此外，中遠海運港口的母企中遠海控A股公布，截至今年6月底止半年賺168.7億元，按年升1.87%；派發中期息每股0.52元。
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