華為半年收入增34%

次季盈利355億少18%

以首季數據推算，華為次季賺約355億元，按年少18.6%左右，可是去年同季的純利突然飆升幾倍，更多反映一次性因素。宜留意，華為上次中期收入高峰是2020年，為美國把華為踢入貿易黑名單的翌年，按理華為當時尚可用囤積的台積電晶片過日子。