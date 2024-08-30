華為半年收入增34%
中國戰略科企──華為公布，今年上半年收入4,175億元（人民幣‧下同），按年升約34.3%，幾乎走出遭美國全力封殺的幽谷；淨利潤率13.2%，意味期內勁賺551億元，按年升約18%，單是純利已相等於中興通訊(00763)同期收入約88%。
次季盈利355億少18%
以首季數據推算，華為次季賺約355億元，按年少18.6%左右，可是去年同季的純利突然飆升幾倍，更多反映一次性因素。宜留意，華為上次中期收入高峰是2020年，為美國把華為踢入貿易黑名單的翌年，按理華為當時尚可用囤積的台積電晶片過日子。
奇怪的是，華為幾乎「滿血復活」，卻未有像以往披露各項業務的收入。一般認為，營業上升是拜智能手機大賣所賜，惟近日有傳該企智能汽車解決方案上半年收入高達104億元，按年飆逾9倍兼轉賺22.3億元，跟其「問界」電動車的合作夥伴賽力斯同期生意按年飆4.89倍至650.44億元脗合；而賽力斯汽車整車分部的毛利率高達25.78%，似乎更勝比亞迪股份(01211)。
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