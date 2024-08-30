蒙牛冀派息比率升至50% 股價飆

料原奶供應明年回復平衡 首席財務官張平稱，通常經營溢利率下半年會低過上半年，但有信心全年經營溢利率擴大0.3至0.5個百分點；上半年收入跌，九成是銷量減少，餘下才是產品和價格因素，但由於去年下半年基數較低等，預計全年收入跌幅會縮至「中單位數」。

張又指，由於對今季需求審慎，所以不會大量向市場投入產品，以免下季又有去庫存壓力，並強調不會採取激進定價。原奶供應過剩方面，上半年全行已在去產能，但明年上半年仍會過剩，估計到明年此刻應可回復平衡。

談到回購股份需動用境外資金，張承認海外業務的現金生成能力尚未成熟，但笑言「放心，有（錢）」，方法之一是打算發行5億美元的債券，等美國減息後伺機進行；並擬在未來兩年逐步提高盈利能力，將派息比率提高到最少50%。公司全年資本開支預算不多於30億元人民幣。

內地上市的勁敵伊利昨公布，上半年按年多賺19.44%；期內收入跌9.53%，液態奶業務收入跌13.04%，跌幅比蒙牛略多。