蒙牛冀派息比率升至50% 股價飆
蒙牛乳業(02319)今年上半年收入按年倒退12.61%，跌幅之大是上市20年來未見，但由於準備斥資20億元回購股份，且管理層表明派息比率會升至50%，股價昨早創52周新低11.82元後，曾報復式倒升10.48%，高見13.28元；收市報13.18元，升9.65%。
料原奶供應明年回復平衡
首席財務官張平稱，通常經營溢利率下半年會低過上半年，但有信心全年經營溢利率擴大0.3至0.5個百分點；上半年收入跌，九成是銷量減少，餘下才是產品和價格因素，但由於去年下半年基數較低等，預計全年收入跌幅會縮至「中單位數」。
張又指，由於對今季需求審慎，所以不會大量向市場投入產品，以免下季又有去庫存壓力，並強調不會採取激進定價。原奶供應過剩方面，上半年全行已在去產能，但明年上半年仍會過剩，估計到明年此刻應可回復平衡。
談到回購股份需動用境外資金，張承認海外業務的現金生成能力尚未成熟，但笑言「放心，有（錢）」，方法之一是打算發行5億美元的債券，等美國減息後伺機進行；並擬在未來兩年逐步提高盈利能力，將派息比率提高到最少50%。公司全年資本開支預算不多於30億元人民幣。
內地上市的勁敵伊利昨公布，上半年按年多賺19.44%；期內收入跌9.53%，液態奶業務收入跌13.04%，跌幅比蒙牛略多。
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