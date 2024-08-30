華能源轉型投資稱冠

去年達5.2萬億 清潔能源發電量佔逾半 內地新能源發展近年進一步提速。周四內地當局發表《中國的能源轉型》白皮書，提及新增清潔能源發電量這10年佔了全社會用電增量一半以上，而去年全年內地能源轉型投資更達6,760億美元（約5.27萬億港元），是全球能源轉型投資最多的國家。事實上，近年內地的電動車、太陽能以至風電產業發展均較海外市場更為成熟，惟亦惹來產業補貼政策不透明，導致產能過剩情況頻生，隨着官方的定調，料有助新能源產業有更清晰的發展方向。

國家能源局局長章建華同日提及，要強化能源監管，確保能源轉型重大政策能夠落地見效，並加強市場交易、價格機制、訊息披露等監管力度。此外，白皮書表明「能源的飯碗必須端在自己手裏，立足內地增強能源自主保障能力。」到本世紀中葉，內地的非化石能源將成為主體能源，並支持國家於2060年前實現碳中和目標。在去年，內地的可再生能源新增裝機，則佔全球一半以上。

高盛亦指，比亞迪毛利率按季下跌，惟補充由於該企第二、三季推出的新車款銷售表現強勁，故料下半年強勢持續，維持「買入」評級及295元目標價不變。比亞迪股價昨收報227.6元，升0.71%。

另邊廂，加拿大日前宣布對從內地進口的電動車徵收100%關稅，有指在華設廠的美國電動車企特斯拉（Tesla）曾要求加國降低從中國進口電動車關稅稅率至與歐盟相若水平。歐盟日前調低特斯拉在華生產的電動車稅率，由20.8%大降至9%。

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