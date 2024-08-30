美團績佳股價漲12% 多家券商唱好
同時具備互聯網及內需消費屬性的美團(03690)，在交出一份強勁的業績後，股價昨日大漲12.54%，收報115.7元，創逾一個月新高。多家券商亦紛紛上調其目標價，其中瑞銀最為進取，目標價為172元，意味着48.66%的潛在升幅，並將美團列入首選股名單，直指業績表現為投資者帶來信心。
瑞銀指出，今次的業績反映出經濟逆風對美團影響有限，訂單增長勢頭持續；加上市場競爭趨於穩定、利潤持續增長等，繼續利好股價。花旗亦表示，該公司盈利增長速度有望繼續高於收入及平台交易總額（GTV）的增速，上調其目標價至155元。摩通則提到，美團的配送業務利潤率有望繼續改善，予其最新目標價140元。
恒指揚 北水淨沽18億
美團業績雖好，但對港股的提振作用有限。恒指昨日低開，午後才重新上揚，最終收報17,786點，僅升93點；單計美團已貢獻123點的升幅，意味着有部分升幅被其他成分股「拖後腿」所抵銷。大市總成交約1,081億元，主板沽空比率16.36%；「北水」透過港股通淨沽出18.37億元。
此外，港府官員透露，正與沙特阿拉伯進行投資協定談判；另香港交易所(00388)主席唐家成等高層與內地金監總局、中國人民銀行及外管局等內地重點金融監管部門高層會面交流。
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