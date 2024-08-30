美團績佳股價漲12% 多家券商唱好

瑞銀指出，今次的業績反映出經濟逆風對美團影響有限，訂單增長勢頭持續；加上市場競爭趨於穩定、利潤持續增長等，繼續利好股價。花旗亦表示，該公司盈利增長速度有望繼續高於收入及平台交易總額（GTV）的增速，上調其目標價至155元。摩通則提到，美團的配送業務利潤率有望繼續改善，予其最新目標價140元。

恒指揚 北水淨沽18億

美團業績雖好，但對港股的提振作用有限。恒指昨日低開，午後才重新上揚，最終收報17,786點，僅升93點；單計美團已貢獻123點的升幅，意味着有部分升幅被其他成分股「拖後腿」所抵銷。大市總成交約1,081億元，主板沽空比率16.36%；「北水」透過港股通淨沽出18.37億元。