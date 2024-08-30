英偉達績優 市場唔受

上季多賺1.5倍破頂兼宣布回購 股價早段仍瀉 全世界最受關注的科技巨頭、人工智能（AI）概念股之王英偉達（Nvidia）公布上季業績，收入按年大增1.22倍至300.4億美元；經調整純利亦按年大增1.51倍至169.52億美元，不出所料地又一次刷新歷史新高，同時宣布500億美元的回購計劃。可惜，這樣強勁的業績加上大規模的回購，並未能令投資者滿意，其股價於周三盤後一度挫逾8%，周四美股早段曾挫4.72%，低見119.67美元。

事實上，上季的業績數據已經好過市場分析員的平均預期，但投資者對於這份業績依然不收貨，似乎反映出投資銀行的分析員與市場預期一定程度上脫節。展望本季度，英偉達預期收入為325億美元（上下浮動2%），相當於按年增長79.35%，料為事隔6個季度後增速首次低於100%。

話雖如此，79%的預期增速是建基在該公司極高的收入基數。更重要的是，325億美元的收入預測，已高過分析員平均預期的319億美元，因此強行解讀為收入放緩引發投資者恐慌，也實在沒甚麼道理。

金融研究及基金評級機構晨星（Morningstar）表示，對英偉達的信心依然存在，短期內隨着圖像處理器（GPU）的產能提升，相信其數據中心收入每季都會增加數十億美元。不過，晨星對英偉達的合理估值僅為每股105美元，這亦是分析員與市場投資者對估值分歧的又一例證。

OpenAI擬尋求10億美元融資 英偉達上季數據中心業務收入262.72億美元，按年增長1.54倍；遊戲業務收入為28.8億美元，按年增長15.84%。行政總裁黃仁勳亦表示，看好AI晶片供應會在未來的季度繼續增長，而Blackwell系列新產品會在第四季開始發貨交付。

另一方面，一手引起AI浪潮的OpenAI據報正尋求新一輪融資，募資金額料達到10億美元。報道稱，今次融資會把OpenAI的估值推升至1,000億美元以上，由Thrive Capital領投，微軟亦會參與這輪融資。

此前導致全球Windows電腦大死機、癱瘓多國機場的網絡安全公司CrowdStrike亦公布季度業績。管理層聲稱，客戶未有因為此前的事故而棄用公司的產品，在與客戶解釋及溝通後，反而讓他們「想要向我們購買更多（服務）」。至於有關事故的潛在索償訴訟，管理層認為現在評估結果為時尚早，並指客戶協議中有公司承擔責任上限的條款，同時也有旨在減輕風險的保險政策，公司也有強大的現金儲備應對。

道指高開 新領救濟低過預期 大市方面，美股3大指數早段全線揚升，道指升301點，報41,392點；標指升36點，報5,628點；納指升228點，報17,784點。

美國的經濟數據亦是市場關注重點，上周首申領失業救濟人數為23.1萬人，低過預期；截至前周止持續申領人數為186.8萬人。另外，美國第二季國內生產總值（GDP）經修訂後為以年率計按季增長3%，較前值高0.2個百分點。

英偉達上季業績摘要 英偉達股價走勢