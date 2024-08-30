潤藥盈利26億 首派中期息
華潤醫藥(03320)公布今年上半年收益按年增4.7%至1,285.97億元（人民幣‧下同），公司權益股東應佔期內溢利26.04億元，按年跌2.86%，中期息每股9.08港仙或8.3分人民幣，為歷來首次派發中期息。
環顧各項業務表現，製藥業務收入增5.8%至237.93億元，毛利率60.1%，按年增1.2個百分點。當中，中藥收入119.68億元，增長12.04%；化學藥及生物藥收入均增長逾1%；營養保健品及其他收入則跌10%。另醫藥分銷業務收益增4.9%至1,058.82億元，毛利率5.9%，按年跌0.2個百分點。
主席請辭 CEO接任
醫藥零售業務收益增9.3%至49.49億元，毛利率6.5%，按年跌1.4個百分點。公司指，主因毛利率水平較低的高值藥品直送（DTP）業務收入比重增加，至期末公司共有760家自營零售藥房，當中DTP專業藥店總數已達275家。
此外，公司宣布，8月29日起韓躍偉辭任董事會主席及非執行董事；現任執行董事及首席執行官（CEO）白曉松獲委任為主席。
同業神威藥業(02877)今年上半年營業額20.86億元，按年下降13.01%，錄得純利6.26億元，按年上升27.47%；中期息每股11分。
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