佳兆業首6月蝕91億 增30%

業績公告顯示，佳兆業物業銷售分部的收入按年瀉68.52%至36.91億元，剔除投資物業公平值虧損、應佔聯營及合營企業業績前的分部虧損52.27億元，按年增加2.51倍，主要由於總交付建築面積按年「腰斬」近半，且涉及物業的平均售價下跌。集團整體毛利率按年急縮8.2個百分點至13.71%。

另外，上半年合約銷售額僅35.56億元，對應面積32.99萬方米，參考去年中期業績，按年分別跌70.82%及50.89%。郭英成承認，由於居民收入預期、樓價下跌預期尚未明顯改善，全國房地產市場仍面對調整壓力。

900億借款逾期未還 截至6月30日，佳兆業的流動負債中的借款高達1,176.04億元，其中825.6億元屬優先票據，不計受限制現金的現金短債比率只有0.01。事實上，同日，集團約900.5億元的若干銀行及其他借款未按預定還款日期償還，所以本金總額約1,114.3億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約，之後也未按預定還款日期償還若干其他銀行及其他借款。