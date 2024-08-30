《明報》母企續見紅 逾兩年累蝕過億元

公司上季營業額4,334.1萬美元。在出版及印刷業務，香港及台灣分部是主要虧損來源，期內營業額923.6萬美元，分部卻錄虧損113.1萬美元；北美分部營業額更跌14.36%至153.2萬美元，分部虧損按年增加5.75%至95.6萬美元。

萬華媒體上季虧損增8%

另外，由於上季馬來西亞元及加拿大元兌每美元走弱，對該公司營業額產生約72.7萬美元的負面匯兌影響。管理層認為，在地緣政治局勢持續緊張、貿易保護主義抬頭及企業經營成本上升的背景下，全球經濟前景依然低迷，惟公司將探索人工智能（AI）如何作為節約成本工具的潛力。