《明報》母企續見紅 逾兩年累蝕過億元
《明報》母公司世界華文媒體(00685)虧損未止！在截至今年6月底止的第一財政季度，股東應佔虧損84.1萬美元。事實上，該公司過去兩個財政年度業績均「見紅」，連同上一季之累計虧損已超過1,399萬美元（約1.09億港元）。
公司上季營業額4,334.1萬美元。在出版及印刷業務，香港及台灣分部是主要虧損來源，期內營業額923.6萬美元，分部卻錄虧損113.1萬美元；北美分部營業額更跌14.36%至153.2萬美元，分部虧損按年增加5.75%至95.6萬美元。
萬華媒體上季虧損增8%
另外，由於上季馬來西亞元及加拿大元兌每美元走弱，對該公司營業額產生約72.7萬美元的負面匯兌影響。管理層認為，在地緣政治局勢持續緊張、貿易保護主義抬頭及企業經營成本上升的背景下，全球經濟前景依然低迷，惟公司將探索人工智能（AI）如何作為節約成本工具的潛力。
至於《明報》同系公司萬華媒體(00426)截至今年6月底止第一財季亦錄得虧損550.1萬港元，較去年同期多蝕8.5%，主要由於季內營業額按年減少8.56%至855.2萬元所致，其中娛樂及生活時尚業務營業額按年下跌15.68%至僅560.8萬元，並錄分部虧損455.6萬元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：