星島半年虧損4680萬 擴近一成

值得留意的是，星島去年同期獲美國政府的抗疫補助達1,927.4萬元，而今年上半年沒有。該公司多項收入指標向下，其中貢獻最多的廣告收入在今年上半年錄2.46億元，較去年同期跌4.11%；發行收入跌5.31%至6,698.3萬元；服務收入更大挫近四成，至278.3萬元。

5年半累蝕4.78億 另外，該公司的內容銷售及新聞服務收入，以及電台廣播廣告收入，上半年分別跌8.9%和5.61%，至458.5萬元和958.6萬元。

2019年以來，星島每年年度業績俱沒有錄得盈利，連同本期表現，過去5年半累計虧損高達4.78億元。該公司股價昨日無升跌，零成交，今年以來累瀉40.25%。