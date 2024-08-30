內房未見底 華經濟遭睇淡

瑞銀估新樓動工續跌 削今明年GDP預測 以今年6月底作半年結的中資房地產股，正式進入公布中期業績「死線」的倒數時刻。在內房虧損王出爐前夕，投資銀行瑞銀卻率先將中國今、明兩年國內生產總值（GDP）增長預測下調至分別僅升4.6%及4%，低過此前預測的4.9%及4.6%，理由正是房地產市場下滑程度比預期更為嚴重，且未有見底迹象，進一步加深兩周前出手調低房地產業展望的看法，甚至估新屋開工面積或要到2026年中才能觸底反彈。

供需變 礙去庫存 瑞銀首席中國經濟學家汪濤參與分析的研究報告指，受樓市下行和財政政策緊縮影響，3月以來中國經濟增長勢頭低迷。該行預計，房地產活動疲軟對整體經濟的拖累將超過之前預期。儘管中國從2022年底開始給樓市鬆綁，今年5月以來又推出一系列房地產寬鬆措施，但這些措施的實施一直較緩慢，且政策效果有限。

近年內房市場供需基本面發生變化，在家庭收入增長乏力的情況下，市場信心不足，房屋庫存居高不下，去庫存措施推行緩慢。故瑞銀在8月中已調低今年房地產新開工面積、銷售及投資的預測，預計3者分別下跌20至25%、15至20%，以及8至10%，明年新開工面積及銷售料降10至15%及5至10%；而樓價可能比銷量更遲回穩。

保交樓或再非重點 據瑞銀的基本情景預測，由於經濟下行壓力持續存在，今年餘下時間內地宏觀和房地產政策將加大支持力度，但不會太激烈。包括加快財政支出、提高政府債發行規模、適度擴大設備和耐用品升級和以舊換新，及貨幣政策略為放寬，如再減息0.1厘及下調低存款準備金率，特別是如果美國聯儲局在9月開始減息。救樓市新政方面，或考慮為房地產提供額外資金盡可能去庫存，並透過額外的信貸資金扶持「白名單」項目計劃，助停滯項目保交付。

不過，在國際評級機構惠譽眼中，若中央容許地方政府動用專項債籌集所得資金收購待售住房，意味中央應對低迷樓市的取向出現重大變化，傾向重點轉向解決住房庫存過剩問題，而非「保交樓」。惟擔心保障房回報不足以償還相關地方債務，變相可能影響計劃執行程度，加上預期樓市持續疲弱，估計水泥、鋼鐵等行業下半年將繼續受拖累。

房企上半年業績蝕多賺少