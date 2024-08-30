國壽半年盈利382億 首派中期息

總保費規模破紀錄 國壽指，公司首6個月總保費規模創4,895.66億元的歷史同期新高，實現新業務價值322.62億元，較去年同期重述結果提升18.61%，帶動整體保險服務收入升15.96%至1,066.22億元；惟不及投資收益的1.4倍升幅，錄567.36億元，主因金融資產市值波動及主動投資操作所致，綜合收入合計2,342.35億元，按年多25.71%。

在投資收益獲利推動下，新華保險上半年收入及淨利潤按年分別增12.99%及11.07%，達553.12億元及110.83億元；中期股息待股東會審議通過後，將於兩個月內實施派息。

新華投資收益飆1.5倍 儘管新華保險上半年實現原保險保費收入988.32億元，按年下跌8.36%，主因長期險首年保費大減45.09%，但作為主要盈利指標；新業務價值39.02億元，按年增57.72%。在收入分布上，其他投資收益錄155.63億元，較去年同期狂飆1.59倍，佔收入比重約28.13%，高過去年上半年的12.23%佔比。

該企指，期內主動、準確把握股票和利率市場機會，聚焦價值投資、長期投資，實現較好投資收益，主要投資資產類別收益跑贏市場，實現年化總投資收益率4.8%，高過3年平均的4.2%水平。截至6月底止，其投資規模逾1.43萬億元，較去年底增長7%。

中國人壽近月股價走勢