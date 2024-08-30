人幣反彈 人行掃4000億特別國債

人民幣匯價昨日反彈，繼官方開出的中間價升33點子至7.1216兌每美元後，在岸及離岸價均回升至7.1算水平，兩者分別高見7.0971及7.085；每百港元曾兌90.88元人民幣。此外，中國人民銀行昨日於公開市場開展1,509億元（人民幣‧下同）的7日期逆回購操作，利率維持於1.7厘，同日亦有3,593億元逆回購到期，單日淨回籠2,084億元。

滬綜3連跌 深市揚 人行近期雖然頻頻警告長債利率和債券型理財產品的風險，惟昨日卻直接「出手」由公開市場業務一級交易商買入4,000億元國債，當中涉及兩個券種，包括3,000億元的10年期，以及1,000億元的15年期特別國債。

另邊廂，內地股市昨日個別發展，滬綜指連跌第3日，收市再跌14點或0.5%，報2,823點；深成指反彈75點或0.94%，收報8,154點；兩市合計成交增逾兩成至6,072億元。

東方證券同時於上半年計提資產減值準備共3.11億元，佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，公司稱此舉變相令其上半年淨利潤減少2.33億元。

部分內地券商今年上半年業績摘要