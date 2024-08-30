產經

人幣反彈 人行掃4000億特別國債

A股昨日個別發展，滬深兩市成交合計增逾兩成。 A股昨日個別發展，滬深兩市成交合計增逾兩成。
A股昨日個別發展，滬深兩市成交合計增逾兩成。
人民幣匯價昨日反彈，繼官方開出的中間價升33點子至7.1216兌每美元後，在岸及離岸價均回升至7.1算水平，兩者分別高見7.0971及7.085；每百港元曾兌90.88元人民幣。此外，中國人民銀行昨日於公開市場開展1,509億元（人民幣‧下同）的7日期逆回購操作，利率維持於1.7厘，同日亦有3,593億元逆回購到期，單日淨回籠2,084億元。
滬綜3連跌 深市揚
人行近期雖然頻頻警告長債利率和債券型理財產品的風險，惟昨日卻直接「出手」由公開市場業務一級交易商買入4,000億元國債，當中涉及兩個券種，包括3,000億元的10年期，以及1,000億元的15年期特別國債。
另邊廂，內地股市昨日個別發展，滬綜指連跌第3日，收市再跌14點或0.5%，報2,823點；深成指反彈75點或0.94%，收報8,154點；兩市合計成交增逾兩成至6,072億元。
昨日中港兩地均有上市的中資券商股上半年業績出爐。其中，東方證券(03958)半年多賺11.04%，至21.11億元，每10股派0.75元中期息。該企期內收入升14.04%，至125.36億元。其中，利息收入跌9.89%，至27.76億元，佣金及手續費收入則升10.13%至44.62億元。截至6月底，融資融券餘額為226.47億元，較年初增加9.04%，市佔率1.53%。
東方證券同時於上半年計提資產減值準備共3.11億元，佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，公司稱此舉變相令其上半年淨利潤減少2.33億元。
海通證券純利插75%
另外，國泰君安(02611)今年上半年純利減少12.63%至50.16億元，中期息擬每10股派1.5元；期內總收入及其他收益跌1.49%至257.79億元。至於海通證券(06837)同期純利9.53億元，按年跌75.11%，中期息擬每10股派0.3元。
部分內地券商今年上半年業績摘要部分內地券商今年上半年業績摘要
部分內地券商今年上半年業績摘要
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