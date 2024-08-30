招行首6月撥備前溢利跌4.5% 不派息

單看次季，招行表現都是差過去年同期，但跌幅較首季略有緩和，季度純利按年跌0.66%，PPOP按年跌2.94%。

財管相關收入下滑32% 上半年淨利息收入按年跌4.17%至1,044.49億元，次季僅跌2.12%，跌幅較首季收窄約4個百分點；淨息差次季按年跌幅縮至17點子，錄1.99%，首季跌幅為27點子。

然而，下半年淨息差恐受壓，因已有政策因素仍需時消化、「有效資產需求仍顯不足」，且「存款定期化趨勢不減」。連劈定存利息後，上季存款成本率1.58%，按年僅跌5點子。

所謂有效資產需求不足，大概是指好的貸款生意不易找，買債收益率滑坡。該行上季「投資」的收益率為3.12厘，按年跌10點子，期內貸款平均餘額按年升幅降至6.45%，收益率降至3.96厘，預期生息資產收益率仍會跌。

另一方面，上半年淨手續費及佣金收入按年挫18.6%至383.28億元，次季則挫17.66%。招行稱，首6個月看，財富管理相關收入按年跌32.51%，主要是保險降費拖累代理保險收入瀉57.34%，同時銀行卡收入按年跌14.1%至86.34億元，原因是信用卡線下交易手續費下降。

「息」誘失效 交行股價瀉6% 截至6月底，招行不良貸款率按半年降0.01個百分點至0.94%，不外乎是壞帳生成速度不及貸款增長，內房企業不良率降至5.12%。正常類貸款比率有所下降，因關注類貸款按半年升16.83%，關注率升0.14個百分點至1.24%。另外，高毛利的樓按餘額續縮0.72%。

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