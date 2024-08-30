中行少賺1.2% 派息0.1208元

整體貸款餘額升5.9% 內地下調貸款市場報價利率（LPR）和樓按利息後，中行內地人民幣業務的客戶貸款的平均利率按年跌36點子至3.23%，連番下調定存利息後，個人客戶存款的平均利率按年跌26點子至2.48厘，公司的則跌13點子至2.51%，問題是兩者平均餘額合共按年升21.58%。

由於中銀香港貸款增長疲弱，中行6月底的整體貸款餘額較去年底升5.93%，主要是反映內地貸款的增長，其中公司類升逾9%，個人則僅升逾2%。增幅較多是商業及服務業，按半年升11.55%，製造業也升9.99%。

單看次季，中行按年多賺0.28%，其中淨利息收入按年跌幅縮至2.23%，可是淨手續費和佣金收入按年跌幅擴至11.52%，導致上半年這部分收入按年倒退7.58%至428.6億元，其中銀行卡手續費按年挫3.74%，代理業務手續費挫12.67%。

資產質素方面，6月底，中行內地不良貸款率為1.18%，按半年跌0.05個百分點，其中內房企業為4.94%，降0.57個百分點，乃貸款餘額升8.88%、不良餘額實跌2.25%的結果。另外，個人貸款不良率升至0.88%，其中樓按升至0.55%。