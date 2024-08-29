專家樓評：銀行批貸考量因素多

近日有地產業界指銀行現時收緊按揭貸款，商業及住宅物業均面對按揭申請困難，有部分銀行甚至出現拒批按揭以及提早還款（Call Loan）的情況，當中非住宅物業的情況更為嚴峻。

以近半年觀察，近期銀行對住宅物業的按揭審批確實較為觀望，而銀行由去年底亦逐步削減按揭優惠，現金回贈由去年高達3%大幅回落至現時約0.8%，轉按更不設回贈。銀行對按揭業務取態審慎受多個因素影響，當中發展商低價出售新盤，使二手市場進一步受壓，估價相應下跌，加上息口保持高企，以及上半年本港未償還按揭貸款總額微升，銀行基於資金成本以及風險管理，收緊按揭優惠屬正常處理。

憧憬減息 下季望放寬 雖然銀行於上半年大幅削減按揭回贈，但不至於拒批按揭。事實上，撤辣後樓市交投即時急增，按揭數字亦跟隨上升。金融管理局資料顯示，新批住宅按揭宗數由3月開始連升3個月，5月宗數更創下9個月新高。即使6月宗數回落，但根據土地註冊處資料，6月整體物業註冊宗數按月大減28.7%，可見按揭宗數下跌只是因物業交投回落所致。整體而言，第二季新批按揭宗數仍比第一季急增42.4%，反映按揭市場仍是跟着樓市交投的步伐而行。市場預期息口將於下月開始回落，銀行於第四季的按揭審批或將放寬。

其實銀行拒批按揭的原因眾多，有機會因文件不齊全、信貸評級紀錄不良、貸款時間短促、成交物業質素問題，以至收入缺乏證明等。過去不少買家以為申請按揭是一件易事，並一味只追求高現金回贈，但解決問題及成功上會才是申請按揭最重要的一環。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦