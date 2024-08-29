大行觀點：內地財幣雙策齊出撐經濟

早前內地重要會議提出，對技術創新及自給自足等重點領域實施結構性改革。在會議結束後僅數天，中央政府即出台一些具體措施，包括推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，以及下調關鍵短期政策利率、房貸參考利率和降低中期融資成本。

政策方向亦體現於貨幣政策。中國人民銀行出乎意料將7天期逆回購操作利率下調0.1厘至1.7厘，隨後將一年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調0.1厘，至3.35厘和3.85厘。此外，人行在7月22日宣布適當減免中期借貸便利（MLF）操作的質押品，以增加可交易債券規模。

中央政府顯然不僅關注長期結構性改革，亦重視短期經濟目標。短期而言，內地致力實現今年國內生產總值增長目標，以及提振內需。內地明顯加推具體措施，公布多項方案及措施的細節，情況令人鼓舞。

藉加大補貼推動內需 此外，政府在上述方案擔當更重要的角色，例如家電和乘用車補貼資金總額的85至90%將來自中央政府，而大規模設備更新的補貼資金100%由中央撥付。回顧2007至2013年期間數次的家電補貼政策，例如家電下鄉計劃、以舊換新計劃、第一期節能惠民補貼政策和第二期節能惠民補貼政策，扶助金額總計約1,500億元人民幣，在5年半內帶動約1.5萬億元人民幣的銷售額。鑑於內地的智能家電滲透率仍然偏低，市場仍有進一步增長空間。

政府頒布連串協調一致的財政及貨幣政策，加大補貼及基建開支力度，應可支持內需復甦，相信新政策較利好家電業、汽車業，以及工業。

此外，以利率為本的新貨幣政策框架使人行能夠將7天期逆回購操作利率作為其主要政策利率，用於指導LPR等其他利率；舊框架則關注可能影響貸款增長及政策利率的多項變數。因此，新框架更加精簡，直接聚焦於市場推動因素及供求關係。

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