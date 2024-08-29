股市估市：美企盈利廣泛增長 利板塊輪動

8月初曾提及美股企業盈利支持後市發展，若股市調整或為趁低吸納機會。標普500指數上周五收市價較8月5日升近9%，並完全收復8月1日下跌前失地，整體表現符合預期。美股在9月的季節性表現或較弱，配合美國大選漸近的不明朗因素增加，適度調整亦似合理，但投資者或毋須因潛在股市回調而過度看淡，因為整體第二季美股業績走勢佐證一直強調的盈利廣泛復甦趨勢，或支持美股更多行業表現廣泛做好。

科企七雄以外公司貢獻升 美股第二季業績期漸入尾聲，整體第二季盈利按年增長約10.5%，好過預期並高過8.1%的盈利增長預測。指數升幅仍主要由「科企七雄」帶動，「科企七雄」第二季每股盈利按年升38%（半導體龍頭企業Nvidia周三美股收市後才公布業績），高於業績期開始時31.6%的增長預測。

「科企七雄」以外的493間成分股，第二季每股盈利按年升5%，為過去6個季度以來首次貢獻指數盈利增長。市場預期「科企七雄」以外的成分股今年每股盈利按年升5%，明年更加快至14%。「科企七雄」一直支持整體標指盈利，但同時愈來愈多證據顯示更多行業盈利廣泛復甦支持未來指數盈利。

雖然第二季業績期顯示整體美企銷售優於預期/差於預期比例為1.5，略低於過去20年均值1.8，但第二季盈利增長優於預期/差於預期的比例為4.8，高於過去20年均值（3.4）及中位數（3.1），盈利好過預期情況高過銷售好過預期，或意味企業營運效率依然較高。

同時市場或仍低估美國銀行業受惠減息力度。美國銀行業收緊房屋按揭貸款標準兩年多後，在今年第三季首次放寬，30年期定息按揭貸款利率仍高出10年期美國國債孳息率近3.3厘，孳息率溢價正處歷史高位，但或隨減息而收窄，聯儲局減息周期或有利房地產市場。

銀行股REIT明年勢跑贏 然而，按揭貸款活動和相關金融狀況復甦的利好因素似乎並未反映在大部分美國銀行股股價上，目前美國銀行股息率對比大市的溢價水平等同金融危機時期水平，美國銀行業和房地產投資信託基金（REIT）明年或跑贏其他股票。

投資者亦可繼續留意生成式人工智能（GenAI）日益普及對科技硬件，尤其是對數據中心及相關基礎設施帶來的正面影響。AI如雨後春筍般迅速發展，顯然是科技硬件和半導體行業未來決定性增長因素。企業愈來愈關注進階圖像處理器（GPU）、下一代儲存裝置，以及促進數據中心可持續性技術等創新，以提高系統現代化程度，及為雲端、數據中心和「邊緣」運算安裝基建設施。現時預計大型企業將增加投資基礎設施以推動AI新增用途及相關的運算負載能力，皆有利美國半導體及資訊科技硬件市場發展。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪