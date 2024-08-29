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簡訊一覽
●從事供港東江水等業務的粵海投資(
00270
)公布，今年上半年賺24.1億元，按年跌4.58%；中期息每股23.97仙，按年升28.11%。同屬紅籌股的天津港發展(
03382
)同期賺4.18億元，按年跌11.87%；不派息。北控水務(
00371
)同期賺11.22億元人民幣，按年跌18.08%；每股派息7仙。
●廣深鐵路(
00525
)今年上半年賺9.12億元人民幣，按年升34.65%；不派息。嘉里物流(
00636
)同期賺8.31億元，按年增長1.25倍；中期息每股10仙。順豐同城(
09699
)同期賺6,217.4萬元人民幣，按年升1.05倍；不派中期息。
●藥明巨諾(
02126
)今年上半年蝕2.4億元（人民幣‧下同），較去年同期蝕3.8億元有所收窄；不派息。同期環球醫療(
02666
)賺約11.37億元，按年增長3.66%；不派息。
●美圖公司(
01357
)今年上半年賺3.03億元人民幣，按年升33.3%；不派息。
●IGG(
00799
)今年上半年賺3.3億元，較去年同期蝕3.59億元轉虧為盈；中期息每股8.5仙。
●威勝控股(
03393
)今年上半年賺3.31億元（人民幣‧下同），按年升54.82%；不派息。三一國際(
00631
)同期賺約10.32億元，按年減少14.07%；不派息。
●中國食品(
00506
)今年上半年賺5.65億元（人民幣‧下同），按年跌5.89%；不派息。同系的中糧家佳康(
01610
)同期賺2.51億元，去年同期虧損4.69億元；不派息。
●和諧汽車(
03836
)今年上半年蝕7,627.5萬元（人民幣‧下同），較去年同期賺2.01億元由盈轉虧；不派息。
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