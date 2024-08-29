全球手機出貨料增5%

全球智能手機出貨情況逐步走出低谷。市場調研機構IDC最新上調今年全年手機出貨預測，出貨量料見12.3億部，較原先估計的12.1億部為多，按年升幅為5.8%。該機構又預期，今年人工智能（AI）手機出貨量將增長逾3.4%，市佔率為18%。

IDC解釋，隨着AI熱潮帶動手機銷情，大型手機製造商均在新型號加入生成式AI工具，刺激包括中國和美國在內的主要經濟體消費者出現換機熱潮。

報告又提及，由於中國和新興市場的安卓（Android）裝置增長力度轉強，鞏固了智能手機市場的復甦勢頭，所以預料全年Android手機出貨量將上升7.1%。至於今年全年iPhone的需求如何，很大程度取決於iPhone 16的表現，以及蘋果公司（Apple Inc.）何時能在內地建立AI合作夥伴關係。

Apple服務部門傳裁百人 不過，市場靜待Apple下月初召開的新品發布會之際，該企昨日爆出裁減服務部門約100名員工，受影響的主要來自高級副總裁Eddy Cue領導的服務部門下不同團隊，涉負責圖書應用程式和書店的團隊等。據報Apple已於周二正式通知受影響員工。

此外，中國信通院昨日發表的數據顯示，7月內地市場手機出貨量按年升30.5%至2,420.4萬部，其中5G手機佔2,065.4萬部。