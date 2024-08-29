金管數碼幣項目沙盒首階段聚焦4主題

香港金融管理局3月開展批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，昨日為項目的沙盒試驗舉行啟動儀式，指參與銀行已將代幣化存款平台連接至沙盒，為日後開展跨行支付同步交收及貨銀兩訖結算實驗做好準備。首階段試驗有25家機構參與，包括國際金融機構和科技企業，以及數碼港和科技園培育的本地初創企業。

沙盒的首階段將聚焦4大主題，包括固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，以及貿易和供應鏈融資。

至於在國際層面，金管局會探討與國際清算銀行創新樞紐轄下香港中心在一個或多個代幣化主題上的合作機會，並與央行數碼貨幣（CBDC）專家小組成員合作，利用專業知識進一步推動沙盒的發展。

納斯達克擬推比特幣指數期權 全球央行在推進wCBDC的發展勢如破竹之際，加密幣的產品種類近年繁多。美國交易所營運商納斯達克最新表示，正尋求美國證券交易委員會（SEC）批准推出和交易比特幣指數期權。

納斯達克表示，建議的納斯達克比特幣指數期權，將會追蹤芝商所CF比特幣實時指數，而比特幣指數期權將會為投資者和交易員提供多一個選擇，用來對沖比特幣投資。

昨日加密貨幣價格集體下挫，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣價格失守每枚60,000美元，曾低見58,116美元，日內跌逾7%；以太幣更一度大跌逾10%，低見每枚2,401美元。此外，有統計指7月推出的現貨以太幣交易所買賣基金（ETF），出現連續8個交易日為數近1.12億美元的淨流出，是迄今為止最長的淨流出。