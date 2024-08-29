日央行稱通脹達標將收緊幣策

近期市場對日本央行加息的預期再次升溫。昨日該行副行長冰見野良三更將行長植田和男近日的言論「翻兜」，重申一旦當地經濟活動和通脹的目標能夠實現，將調整貨幣政策的寬鬆力度。周三日圓兌每美元先升後回，早段曾高見143.69，之後在144附近爭持，折合每百日圓兌港元在5.4算拉鋸。

冰見野良三向日本地方企業領袖發表演說時表示，由於金融和資本市場仍充滿不穩定因素，央行需要高度警惕並監測其發展。他們還打算仔細研究國內外市場形勢對經濟活動和價格前景的影響、圍繞前景的風險，以及對前景信心程度，同時密切關注近期市場波動的發展。

澳洲CPI增速4個月最慢 至於日圓最近升值，他認為或能緩解許多中小企業目前面臨的進口成本上升及利潤受壓的問題。惟與此同時，日圓轉強可能會降低出口行業、日本跨國公司等以日圓計價的利潤。

此外，澳洲統計局數據顯示，當地7月消費物價指數（CPI）按年上升3.5%，為4個月以來最低，因電力和汽油成本下降所致，反映生活成本逐步降溫。

該局稱，由於昆士蘭州和西澳洲上月開始實施政府的電費返還，所以電價當月下跌6.4%，而其他州和地區也將從8月份開始倣效。不過，市場仍預期澳洲央行下月只會維持利率不變。澳元兌美元昨微升至0.6794，折合兌港元5.29算。