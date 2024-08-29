美經濟傾向軟着陸

大摩：消費信心隨拜登退選改善 美國多家大型零售企業的業績報告中，都紛紛對消費前景發出警告，與最近金融市場一度炒作的「衰退恐慌」情況相似。不過，投資銀行摩根士丹利認為，美國經濟「軟着陸」的可能性依然高於衰退。該行的調查更指出，最新的7月份調查顯示消費者信心有相當大的改善，並稱「我們認為這部分是政治環境的因素」，直言現屆總統拜登退選改善了消費信心。

摩根士丹利美國主題策略師Michelle Weaver表示，從企業的角度來看，上季度的業績報告正反映出消費逐漸疲軟。惟她認為，消費的轉弱並非「斷崖式下跌」，只不過是在過去數年高基數的背景下有所回落。她重申，經濟放緩而沒有衰退的「軟着陸」情景，依然是基本預期。

開學及外遊支出意向趨升 更重要的是，消費者信心依然穩健。大摩在7月25至29日進行了一項消費者調查，就在拜登退出競選，並支持副總統賀錦麗參選後不久。結果發現，消費者情緒改善最大的群體，是「認為自己在政治上處於中間派的人」，他們對經濟樂觀的比例淨值，從原來負23%改善至負1%。

她稱︰「因此，我們確實認為，這種樂觀和信心的增加在一定程度上是由於新的政治環境，以及對選情的新反應。」另外，她又注意到另外兩個主要趨勢──開學季購物及外出旅遊。就開學季而言，消費者今年支出意向增加35%。至於旅遊方面，雖然酒店反映休閒住宿需求疲軟，但航空公司卻有另一種說法。一些航空公司管理團隊確實強調了持續強勁的需求，而大摩的調查也支持這種觀點，旅行意欲仍然穩中向好。

巴郡市值突破萬億美元 另邊廂，儘管市場擔心美國正面臨「消費降級」，但最新公布業績的高檔時裝零售商Nordstrom，卻交出一份好過預期的業績。該公司於截至8月3日止一季收入按年增長3.35%；經調整每股盈利0.96美元，按年增長14.28%。儘管增長不算特別標青，但其股價依然在周三早段飆升4.3%，反映出此前市場似乎過度擔憂。

美股3大指數周三早段個別發展，道指曾升67點，報41,318點；標指跌4點，報5,621點；納指跌75點，報17,679點。股神巴菲特旗下的巴郡早段曾升逾1%，其市值一度觸及一萬億美元大關。

其他企業消息方面，正當市場等待英偉達（Nvidia）業績之際，個別人工智能（AI）概念股及半導體股迎來壞消息。AI伺服器供應商美超微電腦（SMCI）遭到沽空機構狙擊，被指涉及「帳目操縱」，該公司亦突然宣布推遲公布業績，拖累其股價周三曾跌23.66%。

另外，英特爾（Intel）董事陳立武上周突然辭職。有外媒引述消息稱，他不滿公司內部編製臃腫、官僚文化等，該公司股價早段一度跌1.84%。

道指年內走勢