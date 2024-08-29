保誠首兩季少賺87% 預期銷售回升

期內，保險收入49.61億美元，按年升8.06%，年度保費等值銷售額增加2.78%至31.11億美元。新業務利潤14.68億美元，按年減少1.41%。集團歐洲內含價值經營溢利增加9%至近23億美元，反映來自有效保險業務及旗下資產管理業務瀚亞的利潤增加。經計及非控股權益調整，歐洲內含價值股東權益為433億美元，相當於每股1,575美分。

估今年新業務利潤增長達標 保誠香港業務上半年度的年度保費等值銷售額（APE）為9.55億美元，按年跌7.01%，而新業務利潤倒退2.83%至6.51億美元，若不計及經濟因素則升9%。內地旅客分部的年度保費等值銷售額雖然下降，但被本地業務增長13%部分抵銷。代理銷售額較去年跌20%，主要由於內地旅客分部所致。

華康堯預計，2024年新業務利潤的年增長率，將與實現2022至2027年新業務利潤增長目標所需的年增長率一致。集團的市場普遍恢復經濟增長，對保障、長期儲蓄和退休方案的需求仍然殷切，對實現2027年財務及策略目標保持信心。