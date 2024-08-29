滙控傳下月裁減中層

交行控制利息支出頗有成效，上半年客戶存款增速顯著減慢，成本率又按年跌14點子至2.21%，所以就算客戶貸款的收益率按年跌34點子至3.73%，淨利息收入按年照升2.24%至842.34億元。

然而，手續費及佣金淨收入按年挫14.56%至210億元，單計次季更按年挫逾23%，因金融市場差，消費偏弱和收費調整等，銀行卡、投行和代理是重災區。

資產質素方面，6月底不良貸款率按半年跌0.01個百分點至1.32%，內房企業微降至4.97%，惟個人貸款部分的不良率升0.17個百分點至0.98%，其中信用卡達2.32%。交行昨完成發行400億元的無固定期限資本債券。