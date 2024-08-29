滙控傳下月裁減中層
交行上半年少賺1.6%
至於令滙控去年末季作資產減記的交通銀行(03328)，上半年純利按年倒退1.63%至452.87億元（人民幣‧下同），減值損失減少也無補於事，單計次季少賺5.17%；PPOP為1,325.5億元，按年跌3.46%，次季跌6.82%；但無礙其相隔14年恢復派發中期息，每股0.182元。
交行控制利息支出頗有成效，上半年客戶存款增速顯著減慢，成本率又按年跌14點子至2.21%，所以就算客戶貸款的收益率按年跌34點子至3.73%，淨利息收入按年照升2.24%至842.34億元。
然而，手續費及佣金淨收入按年挫14.56%至210億元，單計次季更按年挫逾23%，因金融市場差，消費偏弱和收費調整等，銀行卡、投行和代理是重災區。
資產質素方面，6月底不良貸款率按半年跌0.01個百分點至1.32%，內房企業微降至4.97%，惟個人貸款部分的不良率升0.17個百分點至0.98%，其中信用卡達2.32%。交行昨完成發行400億元的無固定期限資本債券。
渣打去年曾為渤海銀行(09668)作資產減值。渤海行上半年賺36.97億元，按年跌9.8%，不派中期息。
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