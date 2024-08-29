3國企內房績差 中海越秀削派息
中海首6個月收入869.35億元，轉跌2.49%，剔除稅後投資物業重估等影響後的核心股東應佔溢利僅錄106.4億元。投行花旗指，中海核心盈利按年跌23%，但毛利率維持在22.1%，派息比率超過四成，比去年全年高。摩根大通指，中海的毛利率保持高位算是驚喜，卻提醒後續業績的利潤率會否受壓，特別是可能出現潛在的減值等，均屬不確定因素，故盈利下滑或持續。上半年中海的淨利潤率為11.9%，由去年同期的15.1%及全年的12.6%進一步下滑。
潤置及越秀地產上半年收入各升8.43%及10.11%，惟兩者盈利均下挫。潤置純利錄102.52億元，核心淨利潤107.4億元，分別降25.36%及4.7%；每股盈利1.44元。越秀地產純利再跌15.89%至18.31億元，核心淨利潤回落18.8%至17.4億元，每股盈利0.455元。
遠洋首6月虧損縮七成
至於境外債務仍在重組的遠洋集團(03377)，上半年虧損大幅收窄七成至53.82億元，核數師立信德豪就其財務報表不發表結論，有關持續經營的多項不確定因素，包括截至6月底止借款總額約966.7億元，兩筆境內債券本金及利息金額合計約35億元已到期但尚未償還，境外債務則共計約404.3億元。
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