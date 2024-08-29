3國企內房績差 中海越秀削派息

中海首6個月收入869.35億元，轉跌2.49%，剔除稅後投資物業重估等影響後的核心股東應佔溢利僅錄106.4億元。投行花旗指，中海核心盈利按年跌23%，但毛利率維持在22.1%，派息比率超過四成，比去年全年高。摩根大通指，中海的毛利率保持高位算是驚喜，卻提醒後續業績的利潤率會否受壓，特別是可能出現潛在的減值等，均屬不確定因素，故盈利下滑或持續。上半年中海的淨利潤率為11.9%，由去年同期的15.1%及全年的12.6%進一步下滑。